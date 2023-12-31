مدربين عرب عانقوا المجد الأفريقي وحصدوا كأس الأمم

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة وتنطلق كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في نسختها الـ34 من البطولة الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا.

يتنافس 24 منتخبا على لقب كأس أمم أفريقيا، وتعد المنتخبات الأبرز للمنافسة على اللقب مصر والمغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا بالإضافة للسنغال حامل اللقب.

حقق 6 مدربين عرب بطولة كأس أمم أفريقيا 9 مرات وكان آخرها المدرب الجزائري جمال بالماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء في نسخة 2019 والتي استضافتها مصر على أراضيها، فيما كان أول مدرب عربي، يتوج بها المصري مراد فهمي بعدما قاد الفراعنة لتحقيق اللقب في نسخة 1957.

كان صاحب النصيب الأكبر الأسطورة المصرية حسن شحاتة بعدما قاد منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا في 3 نسخ متتالية، وهم 2006، 2008 و2010.

يعتبر المدربين المصريين الأكثر تتويجا بالبطولة الأفريقية من المدربين العرب، بعدما حصد 3 مدربين مصريين اللقب، وهم مراد فهمي، ومحمود الجوهري، وحسن شحاتة.

المدرب الثاني كان السوداني منصور رمضان بعدما نجح في قيادة منتخب صقور الجديان لتحقيق اللقب الأول للسودان والأخير في نسخة 1970، والتي استضافتها بلاده، ونجحت السودان في تحقيق اللقب على حساب منتخب غانا.

كان الثالث مدرب عربي توج ببطولة أمم أفريقيا، وهو الجزائري عبدالحميد كرمالي "شيخ المدربين" بعدما قاد محاربي الصحراء لتحقيق أول لقب للجزائر في نسخة 1990.

بينما جاء الرابع مدرب عربي يتوج باللقب الأفريقي، محمود الجوهري بعدما قاد الفراعنة للقب الرابع في تاريخ منتخب مصر، والتي استضافتها جنوب أفريقيا.

أما الخامس وهو حسن شحاتة الذي أكمل المسيرة، في حقبة مميزة للفراعنة حيث توج في ثلاث نسخ متتالية كما ذكرنا سلفا، (2006-2008-2010).

وأخيرا بعد مرور 9 سنوات نجح جمال بلماضي في إعادة المدربين العرب للمجد الأفريقي من جديد، وتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا في نسخة 2019، ليتوج منتخب الجزائر بالنجمة الثانية في تاريخه على حساب السنغال.

