زمالك 2003 يفوز على مودرن فيوتشر في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب النادي ضمن الجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

أحرز حازم أسامة هدف الفوز لفريق الزمالك في اللقاء .

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني مميز وسيطروا بشكل كبير على مجريات المباراة، خاصة الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الهدف، بخلاف إهدار العديد من الفرص المحققة للتسجيل.

وحرص حسين السيد عضو مجلس الإدارة و محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين وحسين عبد اللطيف نائب رئيس قطاعات الناشئين، وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني على حضور المباراة.

وفي نفس الوقت حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، وعدد من لاعبي الفريق الأول على متابعة اللقاء.

ويقود فريق 2003، سامح إسماعيل مديراً فنياً، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدرباً لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إدارياً، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل والإصابات، ورفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.