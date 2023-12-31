أنس أسامة: نبحث عن التتويج بالبطولة العربية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أنس أسامة، لاعب المنتخب المصري لكرة السلة على أن هدف الفراعنة حصد لقب البطولة العربية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أسامة أن النسخة الحالية من البطولة مهمة للغاية، حيث أنها ستُقام على الأراضي المصرية، مما يجعل اللاعبين لديهم الحافز لتحقيقها.

تصريحات أنس أسامة

تحدث أنس أسامة في تصريحات صحفية، حيث قال: "نحمد لله منذ اليوم الأول الذي تجمعنا به، فهناك هدف واضح وصريح لدينا وهو الفوز بالبطولة، فهي تقام على أرضنا".

‎وتابع لاعب المنتخب المصري لكرة السلة تصريحاته: "بالتأكيد هذه النسخة من البطولة العربية تعد مهمة للغاية بالنسبة للاعبين، خاصة وأن المنتخب يسعى لتجنب تكرار سيناريو 2017".

‎وأردف أنس أسامة تصريحاته: "بالتأكيد ندفع في المنتخب بعناصر شابة، ونمنح الفرصة خاصة مع مشاركة أحمد ياسر ريحان ومودي داخل الـ12 أمام المنتخب المغربي".

وأوضح أن كل ما يحدث يصب في مصلحة المنتخب، والذي يستعد لتصفيات إفريقيا والأولمبياد.

‎وأتم لاعب المنتخب المصري تصريحاته: "بالطبع الأولمبياد تعد خطوة كبيرة جدًا، مجموعتنا صعبة ولكن لا يوجد شيء بعيد على ربنا، خصوصا أننا نخلص في العمل، والجميع يحضر نفسه للحدث الكبير".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الموريتاني في ربع نهائي البطولة العربية غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري حصد المركز الثالث في البطولة العربية لعام 2017، والتي أقيمت على أرضه.