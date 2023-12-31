بوستيكوجلو طوج نجاة جوتا من جحيم اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى البرتغالي جوتا لاعب فريق اتحاد جدة السعودي عرضا من نادي توتنهام بعدما أبدى مدرب السبيرز إعجابه بإمكانيات اللاعب لضمه في الشتاء المقبل.



ويبحث بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام عن لاعب جناح، وأبدى إعجابه الشديد باللاعب البرتغالي جوتا، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويفكر نادي توتنهام في التعاقد مع جوتا بعد طلب من بوستيكوجلو، مدرب السبيرز من أجل ضمه، لكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.



سيليتك

وكان بوستيكوجلو قاد سيليتك الاسكتلندي لموسمين ودرب جوتا هناك، ويرغب في لم الشمل من جديد من النجم البرتغالي، وضمه لصفوف السبيرز.

لكن إدارة توتنهام تخشى أن يطلب اتحاد جدة مبلغ مالي كبير من أجل الموافقة على إعارة اللاعب البرتغالي جوتا.

وخاض جوتا 5 من مباريات مع اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل هدفا وحيدا وكان البرتغالي خارج القائمة المحلية بعدما قررت إدارة العميد تقييد 8 لاعبين أجانب آخرين.

ولعب جوتا 4 مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وسجل خلالها هدفًا، ولعب مباراتين ضمن كأس العالم للأندية.

