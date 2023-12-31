النصر السعودي يرفض رحيل لاعبه الشاب في يناير

حسم نادي النصر السعودي موقفه النهائي من رحيل أحد لاعبيه قبل ساعات من بداية سوق الانتقالات الشتوية في الموسم الحالي.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ترفض بشدة رحيل لاعب وسط الفريق، علي الحسن، وذلك خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وجاء رفض إدارة النصر في ظل تمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة لويس كاسترو، باللاعب والذي يعد من الأوراق الرابحة في تشكيلة العالمي.

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وخاض صاحب الـ 26 عامًا، 11 مباراة هذا الموسم رفقة النصر بجميع البطولات، بواقع 197 دقيقة فقط، لم يسجل أي هدف، فيما صنع هدف وحيد.

وانضم الحسن لصفوف النصر موسم 20201- 2021، حيث يتواجد في الوقت الحالي رفقة منتخب السعودية في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية.

وأنهى نادي النصر عام 2023 في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بدوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.