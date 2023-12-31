مهاجم جزائري على رادار الزمالك في يناير

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح الجزائري طيب مزياني مهاجم الإفريقي التونسي للانتقال إلى نادي الزمالك لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مسؤولو الزمالك لإنهاء أزمة منع النادي من القيد لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق للمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

وحسبما ذكر موقع “Foot 24” التونسي: “تلقى مزياني اتصالات من بعض الوكلاء الذين أكدوا رغبة نادي الزمالك في الفوز بتوقيعه وذلك في حال نجاحه في رفع إيقاف القيد لدي القلعة البيضاء بيناير”.

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وأوضح الموقع التونسي أن نادي مولودية الجزائر الجزائري ينافس الزمالك على ضم اللاعب مزياني، حيث عرض 700 ألف دولار لحسم الصفقة بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن المزياني لعب 10 مباريات مع الإفريقي التونسي منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الحالي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وفقًا للموقع التونسي.