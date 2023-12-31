فيوتشر يلمح لاقتراب رحيل عمر كمال إلى الاهلي

اقترب النادي الاهلي من الإعلان عن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، ليكون أول صفقاته الشتوية.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات مكثفه في الأيام الأخيرة الماضية مع فيوتشر، لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، لتدعيم صفوفه بفرمان من كولر.

وبحسب مصدر مسؤول داخل نادي فيوتشر، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، فإن التفاوض لا يزال جاريًا مع الاهلي لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد.

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وأوضح أن الأمور تسير بشكل جيد وقد يتم الاتفاق بين النادي الاهلي وفيوتشر في نهاية اليوم الأحد، حيث أنه يتم وضع الرتوش الأخيرة حول اللاعبين الذين سينضمون من المارد الأحمر إلى مودرن.

وأكد المصدر، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الاهلي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.