أول تعليق من قائد لوتون تاون بعد تعرضه لنوبة قلبية

علق توم لوكير، قائد نادي لوتون تاون، على تعرضه لنوبة قلبية، والتي سقط على إثرها خلال مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض قائد لوتون تاون، قبل أسبوعين من الآن، بالتحديد في 16 ديسمبر، إلى أزمة قلبية خلال مباراة لوتون تاون ضد بورنموث، والتي تم إلغائها على الفور، بعد سقوطه أرضًا.

وكتب لوكير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام: “أود أن أقول إنني في حالة جيدة جدًا، وأشعر بنفسي بنفسي بعد السكتة القلبية التي تعرضت لها”.

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وتابع: “السبب وراء تحسني يعود إلى الأعمال البطولية للاعبين والموظفين والأطباء والمسعفين.. أشعر بالامتنان لأن هذا حدث لي محاطًا بهؤلاء الأبطال، لقد أنقذوا حياتي ولن أنسى أبدًا ما فعلته من أجلي”.

وأضاف: “أشعر بالحزن لعدم مشاركتي لكنني شعرت بالفخر عندما رأيت الأولاد يواصلون المعركة دوني.. الروح القتالية التي رأيتها في المباريات الثلاث الأخيرة أعطتني دفعة كنت في أمس الحاجة إليها”.

واستكمل: “سأفعل كل ما بوسعي وبأي طريقة لمساعدة النادي، أيًا كانت الصفة التي سأعود بها، حيث سألتقي المتخصصين في العام الجديد”.

واختتم: “غمرني الدعم الذي تلقيته وأشكركم جميعًا على رسائلكم وهداياكم وتمنياتكم، إن رؤية اللافتات وسماع اسمي يتردد في الهتافات، كان يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي”.