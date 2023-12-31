الاتحاد السعودي يرصد صفقة الفتى الذهبي في الدوري الإنجليزي

تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي، إلى ضم صفقة الفتى الذهبي من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة عكاظ، أن نادي الاتحاد السعودي يهدف إلى التعاقد مع جناح أيمن وأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستهدف الاتحاد السعودي الحصول على خدمات الكاميروني نكودو، جناح فريق ضمك، والكوري سون، جناح توتنهام الإنجليزي.

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ويرغب الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، في ضم صفقات قوية لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، لتصحيح أوضاع العميد.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيصلي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل.