نجم الاهلي يقترب من الوكرة القطري.. منبوذ كولر

أفادت تقارير صحفية قطرية عن اقتراب أحمد عبد القادر نجم النادي الاهلي من الانتقال إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “الوطن” القطرية، أن أحمد عبد القادر بات قريبًا من الانتقال لصفوف فريق الوكرة القطري، في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة القطرية أن نادي الوكرة اقترب من ضم أحمد عبد القادر، ليجاور زميله السابق حمدي فتحي والذي انضم لصفوف الفريق الصيف الماضي.

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ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل أحمد عبد القادر إلى نادي الوكرة القطري بعد خروجه من حساباته في الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الوكرة القطري التعاقد مع أحمد عبد القادر بشكل رسمي في الساعات المقبلة وذلك حال الاتفاق مع إدارة الاهلي على ضم اللاعب.

ويعاني أحمد عبد القادر من الإصابة في الفترة الحالية أبعدته عن مباريات الاهلي في الفترة الماضية وآخرها بطولة كأس السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر.