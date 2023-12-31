مدير منتخب مصر: استبعاد عبدالله السعيد من قائمة الفراعنة ليس تقليلا منه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد غرابة مدير منتخب مصر الوطني، إن استبعاد عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز من قائمة الفراعنة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 ليس تقليلا منه، لكن المدير الفني روي فيتوريا كان لديه أولويات في ضم اللاعبين.

وأوضح "غرابة"، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "في الملعب وأنت سايق مع إبراهيم فايق"، على راديو ميجا اف ام، اليوم الأحد، أن عبد الله السعيد متفهم الوضع تمامًا ويدعم المنتخب الوطني في مشواره في أمم أفريقيا، متابعًا: "عبدالله من أنضف وأرجل الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها على المستوى الفني والشخصي وهو متفهم جدا للوضع الحالي للمنتخب".

وأضاف أن اختيار فيتوريا لعبدالله السعيد في القائمة الأولية كان لوجه نظر في أمر ما وليس تقليل منه، مؤكدًا أن لاعب بيراميدز قدراته الفنية والشخصية عالية جدا.

وأكمل: "أنا تربطني علاقة صداقة مع عبد الله السعيد وتواصلت معه وهو أكد لي أنه يدعم المنتخب في مشواره في أمم أفريقيا وتحت أمره في أي وقت".

ويلعب منتخب مصر أول مباراة في كأس أمم أفريقيا أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل في دور المجموعات.

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