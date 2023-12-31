شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل السفر لكوت ديفوار، وحسين الشحات لاعب الأهلى يوجه رسالة خاصة للشعب الفلسطينى ، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى

منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل السفر لكوت ديفوار استعدادا بأمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، ⁠مرانًا صباحيًا يوم 9 يناير المقبل قبل السفر لكوت ديفوار على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار.

شهد فريق الكرة بالنادى الاهلى أزمة كبرى على مدار الـ5 سنوات الماضية على صعيد مركز المهاجم، ما أثار غضب جمهور القلعة الحمراء من عدم وجود مهاجم قوى قادر على قيادة الفريق.

حسين الشحات يوجه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني

وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بعدما حرص على دعمهم في مباراة فريقه الأخيرة مام مودرن فيوشتر نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي توج به الأحمر عقب الفزز بنتيجة 4 / 2.

كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي قبل بداية العام الجديد

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، علي توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأحمر قبل بداية العام الجديد 2024.

طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد فى المستشفى حاليًا بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.

يعمل مسئولو نادى الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات.