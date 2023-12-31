شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة والبنك الأهلى يرغبان في ضم ناصر ماهر من مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولو أندية سموحة والبنك الأهلى فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب خروج اللاعب من حسابات المدير الفني البرتغالى ريكاردو فورموسينيو في المباريات الرسمية للفريق.
ويقترب ناصر ماهر من الرحيل عن الفريق عقب تلقى اللاعب بعض العروض للرحيل في مقدمتهم نادى الزمالك وبعض الأندية المحلية أيضا.
وكان ناصر ماهر قد غاب عن مباريات الفريق في بطولتى السوبر المحلى والكونفدرالية الأفريقية وذلك بسبب استبعاده عقب تأخيره على موعد سفر بعثة الفريق الى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى وتوقيع غرامة مالية عليه مما أثار غضب اللاعب ورفضه للعقوبه.
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