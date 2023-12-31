سموحة والبنك الأهلى يرغبان في ضم ناصر ماهر من مودرن فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولو أندية سموحة والبنك الأهلى فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب خروج اللاعب من حسابات المدير الفني البرتغالى ريكاردو فورموسينيو في المباريات الرسمية للفريق.

ويعقد مسئولو نادى مودرن فيوتشر جلسة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال الأيام القادمة لحسم موقفه من البقاء فى الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.