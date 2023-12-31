شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: كأس الرابطة مؤهل لبطولة السوبر بعد اعتذار الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد دياب "رئيس رابطة الأندية المصرية"، على نتائج قرعة كأس الرابطة والتي أقيمت اليوم الأحد، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تقسيم البطولة إلى 16 فريقًا على 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 أندية وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير المقبل ولن تلعب مباريات في نفس موعد مواجهات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

قال دياب في تصريحات تلفزيونية: "بطولة كأس الرابطة، موجودة في جميع دوريات العالم، وتقام في نسختها الثالثة هذا العام، وتوقيت إقامة البطولة نموذجي بالنسبة للأندية، في ظل فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023".

وأضاف: "كأس رابطة الأندية هي بطولة تنافسية وتؤهل إلى كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، واعتذار الأهلي والزمالك جاء لأسباب فنية من قبل الأجهزة الفنية للفريقين، وهذا حدث أيضًا مع روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي طلب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر في الدوري العام قبل انطلاق معسكر الفراعنة".

وأتم:"بطولة كأس الرابطة تتضمن 18 نادٍ لذلك الاعتذارات تأخذ مساحة أكبر في الإعلام، لكن هناك اعتذارات كثيرة في كأس مصر، لكن لأن عدد الأندية مشاركة كبير جدًا لا يتم تسليط الضوء".