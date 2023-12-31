الأهلي: اعتلاء منصات التتويج عادة مستمرة لنا 5 بطولات وبرونزية العالم

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بالانجازات التي تحققت في بعام 2023 قبل ساعات من انتهاء العام الحالي وبدء العام الجديد.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي: "اعتلاء منصات التتويج عادة مستمرة لنا.. 5 بطولات وبرونزية العالم في 2023".



الاهلي

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى قد تمسك ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.

ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.