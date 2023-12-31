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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023 – 2024، بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن البطولة لأسباب فنية، وتم تقسم الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات .وجاء جدول المباريات كالتالي
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.
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