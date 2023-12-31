شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023 – 2024، بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن البطولة لأسباب فنية، وتم تقسم الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات .

وجاء جدول المباريات كالتالي

وجاءت المواجهات كالتالى

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.