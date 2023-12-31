الارشيف / اخبار الرياضه

رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن جدول بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023 – 2024، بعد اعتذار الأهلي والزمالك عن البطولة لأسباب فنية، وتم تقسم الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات .

وجاء جدول المباريات كالتالي
415830944_382593587792680_3360166593349639380_n
415842459_382594284459277_5729970599841516658_n

 

415850248_382594261125946_4169847231300984542_n

 

415866333_382593577792681_2339515798665757001_n
وجاءت المواجهات كالتالى
 

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements