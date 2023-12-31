الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف سون

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع رصيد الكوري الجنوبي هيونج مين سون من الأهداف إلى 12 في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في بورنموث، مساء الأحد، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول ودومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

في حين يتصدر إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، قائمة الهدافين حاليًا برصيد 14 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف سون هيونج أمام بورنموث

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

2 محمد صلاح، ليفربول، 12 هدفًا.

3 سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

4 دومينيك سولانكي، بورنموث، 12 هدفًا.

5 جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

6 هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

7 أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.

8 كول بالمر، تشيلسي، 8 أهداف.

9 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف.

10 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.