ميندي يستعيد تألقه مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت شبكة «سوفاسكور» العالمية الأرقام المميزة التي حققها حارس مرمى النادي الأهلي، إدوارد ميندي، خلال آخر 6 مباريات له في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك بعد البداية المتواضعة للحارس الدولي السنغالي.

وذكرت الشبكة المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن حارس الأهلي لم يستقبل أي هدف خلال آخر 6 مباريات في دوري روشن، وقام بـ13 تصديا ناجحا، 7 منها من داخل منطقة الجزاء، وبلغت نسبة تصدياته الناجحة 100%، وبلغ معدل تقييمه 7,28 من 10.

وكان ميندي قد انضم إلى الأهلي الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، حسب تقارير صحفية متنوعة.

وخاض الحارس ميندي، كافة لقاءات فريقه الـ19 هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وتلقت شباك ميندي 19 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة خلال 11 مباراة، مسهما في تحسن نتائج الأهلي خلال المباريات الماضية.

وحقق الأهلي 4 انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات، مما رفع رصيد الفريق إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، و13 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.