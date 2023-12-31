وصافة الهلال العالمية تتصدر إنجازات الكرة السعودية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد عام 2023 كثيرا من الأحداث المثيرة، سواء على صعيد الأندية أو المسابقات المحلية والعربية، إضافة إلى منتخب السعودية.

ولعب كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة، دورا بارزا خلال 2023، خلال الإسهام بقرارات إيجابية لإنعاش بطولة الدوري السعودي، وجذب أنظار العالم إليها، كذلك النجاح الكبير في تنظيم بطولات كبيرة، أبرزها الترشح لتنظيم ملف كأس العالم 2034.

رونالدو في الرياض

تعد بداية العام المنقضي 2023 أكثر من استثنائية، إذ بدأت الكرة السعودية في الانفتاح، بأحد أبرز الأحداث التاريخية على مستوى العالم، بوصول النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي في صفوف فريق النصر، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليكون اسم الدون في مقدمة حصاد الكرة السعودية 2023.

الهلال وصيف العالم

كانت بداية 2023 أكثر من رائعة فيما يخص فريق الهلال السعودي، إذ حصد المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، في فبراير الماضي، بعد مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

ووصل الهلال للمباراة النهائية محققا رقما جديدا للكرة العربية، كونه الفريق العربي الثالث المتأهل لخوض نهائي مونديال الأندية.

بطولة كأس الملك

توج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023 للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق الوحدة في المباراة النهائية.

وحقق الهلال لقب كأس الملك السعودي بالفوز على فريق الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

أفضل لاعب في آسيا

حصل سالم الدوسري، قائد فريق الهلال السعودي، على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حفل ضخم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في آسيا، متفوقا على الأسترالي ماثيو ليكي، والمعز علي قائد فريق الدحيل، والذي كان مرشحا بقوة هو الآخر لحصد جائزة الأفضل داخل قارة آسيا.

الاتحاد يستعيد أمجاده

استطاع عميد الأندية السعودية استعادة الأمجاد في 2023، إذ نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد غياب دام أكثر من 14 عاما على آخر بطولة حققها الفريق في مسيرته.

وخاض الاتحاد موسما استثنائيا تحت قيادة مدربه البرتغالي السابق نونو سانتو، ليتفوق على جميع أندية الدوري، ويحصد اللقب الغائب عن خزائنه.

مونديال الأندية

شارك فريق الاتحاد خلال 2023 المنقضي في بطولة كأس العالم للأندية؛ إذ شارك في مواجهتين: الأولى، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وتخطاه إلى الدور الثاني، والذي شهد وداعه للبطولة، بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي.

مانشيني يقود الأخضر

في نهاية 2023، وتحديدا في أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده مع الإيطالي روبرتو مانشيني ليقود منتخب السعودية، في بطولة كأس أمم آسيا، إضافة إلى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع مانشيني حتى 2027، ليقود مهمة تدريب المنتخب خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

السعودية إلى العالمية

شهد الميركاتو الصيفي الذي تم عام 2023، عقد صفقات من العيار الثقيل لدعم الأندية السعودية، ولعل أبرزها قدوم كريم بنزيما، وكانتي إلى الاتحاد.

والبرازيلي نيمار، ومالكوم، إلى صفوف الهلال، أما النصر فتعاقد مع ساديو ماني، وأوتافيو، وسيكو فوفانا، وبرزوفيتش.

كما دعم أهلي جدة صفوفه بكل من: إدواردو ميندي، وروبرت فيرمينو ، والجزائري رياض محرز، وسانت ماكسيمان.