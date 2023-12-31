كاسترو أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات

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وبهذا الانتصار، وصل المدرب لويس كاسترو إلى 52 فوزا من أصل 74 مباراة خاضها في 2023، لينفرد بصدارة قائمة أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات، مُتفوقا على المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، صاحب الـ46 فوزا.
واحتفل حساب النصر الرسمي عبر منصة «إكس» بإنجاز كاسترو، ونشر تغريدة جاء فيها: «قائد المنظومة من يقف خلف كل هذه المتعة.. لويس كاسترو، أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في العالم لـ2023.. تهانينا للمدرب الأفضل».
وكان كاسترو (62 عاما) قد حضر لتدريب النصر في يوليو الماضي.
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