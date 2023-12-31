إنبي يفوز على بتروجت في دوري تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبى إنتصاراته المتتالية بتحقيق فوز هام على شقيقه بتروجت بنتيجة 1/3 ، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني ، لبطولة الدوري الممتاز ( أ ) للموسم الرياضي 2024/2023 ، وذلك في المباراة التى أقيمت مساء أمس بملعب بتروجت بمدينة نصر .



مثل الفريق الأول فى المباراة اللاعبين " اسلام سنبل و عبد الرحمن حجاجي و محمد شومان و محمد صالح و مؤمن محمود و أحمد نديم .

فيما حرص المهندس أحمد الخشاب ، على توجيه التحية والتقدير للجهاز الفنى واللاعبين بعد الأداء المميز فى المباراة مؤكداً أن جميع اللاعبين لم يدخروا نقطة عرق واحدة، خلال سير المباراة لمواصلة إنتصاراتهم بالدورى وتحقيق البطولة بأذن الله هذا العام .