إتحاد الكرة يخطر الزمالك بإستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقة غداً الاثنين 1 يناير 2024.
وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي :
- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.
- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.
- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005
- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .
- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .
ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غداً الاثنين 1 يناير 2024 وحتي الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .