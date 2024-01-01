شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمح فى أولى نقاط السنة الجديدة لاستعادة الاتزان والمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى أولى مبارياته في السنة الجديدة بمواجهة المصرى البورسعيدى، وتقام مباراة ديربى القناة ضمن أحداث الأسبوع الحادى عشر من دورى Nile يوم الإثنين الأول من يناير 2024.

كما يسعى الفريق صاحب لقب برازيل مصر في حصد أولى نقاط السنة الجديدة، من أجل الاقتراب من المنافسة وسط الجدول وترك المراكز المتأخرة، في ظل الأزمات الطاحنة التي تلاحق الفريق، حيث إن الفريق موقوف من قيد صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ بسبب الحكم الصادر ضده من الفيفا.

كما قام مجلس إدارة الفريق في منح صلاحية بيع بعض اللاعبين حال الوصول لهم عروض مالية مميزة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والبقاء ضمن كبار جدول الترتيب.

ويدخل نادى الإسماعيلى المواجهة المرتقبة بقائمة تضم كلا من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد، وفى الدفاع محمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقى وحمدى النقاز وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن، وبخط الوسط عماد حمدى ومحمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعى ونادر فرج ومحمود الشبراوى ومروان حمدى وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى، ويهاجم الفريق بباسم مرسى وياو أنور.

ويقود إيهاب جلال الفريق المدير الفني المباراة المرتقبة المقامة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية مساء غد الإثنين.