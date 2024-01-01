شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطارا باستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقه غدا الإثنين 1 يناير 2024.
وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي:
- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.
- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.
- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005
- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .
- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .
ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غد الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025.
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