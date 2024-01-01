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الزمالك يتلقى إخطارا باستدعاء 5 لاعبين لمنتخب الشباب

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القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقه غدا الإثنين 1 يناير 2024. 

 

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي: 

 

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005 

- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .

- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .

 

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غد الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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