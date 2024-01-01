شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الليبى يطلب استعارة أحمد الشيخ من الاتحاد السكندرى.. واهتمام سعودى بضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل نادي الاتحاد السكندري عن تلقي أحمد الشيخ لاعب الفريق، عرضا من نادي الهلال الليبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة؛ لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن هناك اهتماما من أندية سعودية للتعاقد مع الشيخ، ولكن لم تصل عروض رسمية للنادي حتى الآن، مشيرا إلى أن مسئولي نادي الاتحاد يدرسون العروض المقدمة قبل تحديد القرار النهائي.

وشدد المصدر على أن نادي الاتحاد سيأخذ في الاعتبار مصلحة النادي واللاعب وسيقف بجوار اللاعب لمساعدته، من أجل استعادة تألقه في الملاعب، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وانضم أحمد الشيخ إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وسبق أن لعب الشيخ لأندية تليفونات بني سويف والمقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري وبريبرام التشيكي وأخيرا الاتحاد السكندري.