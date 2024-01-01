شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكرا جديدا غدا بمشاركة 30 لاعبا منهم اثنان محترفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، معسكرا جديدا غدا الإثنين ويستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة 30 لاعبا، بينهم اثنان محترفان، هما مصطفى نبيل لاعب بوريا دريسن الألماني، ودياب مطاوع لاعب لاتينا كالشيو الإيطالي.

يخوض المنتخب تدريباته خلال المعسكر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، حضور مباريات دوري الجمهورية لمتابعة جميع اللاعبين باستمرار واختيار الأفضل منهم لتمثيل المنتخب.

وتواجد وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب في مباراة الجونة والمقاولون العرب التي أقيمت اليوم بملعب أسمنت حلوان، كما حضر علاء عبده المدرب العام للمنتخب مباراة إنبي والزمالك بملعب إنبي.

وتواجد رامي عادل مدرب مساعد منتخب الشباب في مباراة بتروجت والأهلي بملعب دار الوقود بالتجمع، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى في مباراة زد اف سي ووادي دجلة بملعب دريم أكتوبر.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.