شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: هناك تطورات مستمرة فى ملف انتقال عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، أن هناك احترافية كبيرة داخل النادي، واحتراما شديدا للتخصص، مما ساهم في الوصول إلى الصورة التي ظهر بها الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وأن هناك سعيا مستمرا نحو التطور.

وقال عرابي، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: "مدربنا فورموسينيو تقبل عقوبة إتحاد الكرة بخصوص مكالمة جوزيه مورينيو له خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز".

وتطرق إلى موقف عمر كمال عبد الواحد من الانتقال إلى النادي الأهلي، وقال: هذا الملف سيتم عنه الإعلان بشكل مباشر، وأن هناك تطورات في هذا الملف، والأيام القادمة ستشهد مستجدات مستمرة وخلال أيام قد يتم حسم الأمور.

وأضاف: "عمر كمال لاعب جوكر وقدم مستويات مميزة، ويمكنه أن يشارك كجناح أو ظهير أيمن أو أيسر".