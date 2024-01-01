شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يبدأ تدريباته في الدوحة .. والورود تطوق أعناق اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب السعودي الكروي الأول مرحلته الرابعة الإعدادية لكأس الأمم الآسيوية 2024 التي ستنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة في الشهر الجاري، يث أجرى أولى حصصه التدريبية مساء أمس على ملعب منتجع سيلين بقطر، وذلك بعد وصول البعثة السعودية من الرياض برئاسة رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل.

الورود تزين الأعناقزينت أطواق الورود التي قدمها متطوعون من قبل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الآسيوية ومن أفراد الاتحاد القطري لكرة القدم أعناق أفراد البعثة السعودية لدى وصولها مطار حمد الدولي، الذي غادرته العام الماضي بعد أن خلد الأخضر ذكراه في تسجيل الهزيمة الأولى لبطل كأس العالم 2022 منتخب الأرجنتين التي حظت قطر بتنظيمها.

منتجع سيلينالمنتخب السعودي اختار منتجع سيلين في مدينة مسيعيد جنوب شرق العاصمة، والذي يبعد نحو 50 كلم عن الدوحة تحضيرا للكأس الآسيوية.

وسيكون فندق العزيزية بوتيك في الدوحة مقرا لسكن بعثة الأخضر.

قبل انطلاقة البطولة، حيث سيكون قريبا من الملاعب الرياضية التي سيجري عليها المنتخب تدريباته اليومية.

9 وديات تجهز الأخضر

خاض المنتخب السعودي 6 مواجهات تحضيرية استعدادا لبطولة الأمم شاملة تحضيرات تصفيات كأس العالم الحالية 2026 بعد أن قسمت على مراحل ثلاث مختلفة، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي.

كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.

وسيستكمل آخر تحضيراته لكأس الأمم الآسيوية 2024 بثلاثة مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في 9 يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في 10 يناير الجاري.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

8 أسماء مونديالية تغيب عن الدوحة:

غابت 8 أسماء كروية خضراء عن تحضيرات المنتخب الحالية لكأس الأمم الآسيوية بعد أن كانت تدافع عن ألوانه في مونديال 2022 وفي مقدمتهم قائد المنتخب سلمان الفرج، ونواف العابد وسلطان الغنام، ومحمد العويس، وهيثم عسيري، وعبدالرحمن العبود، وهتان باهبري، وعبدالإله العمري.

حضرت للدوحة في مونديال 2022 وستغيب عنها في آسيا 2024.

في المقابل حضر17 اسما جديدا: راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي لاجامي، ، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، فيصل الغامدي، عيد المولد، عباس الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، عبدالله رديف، وفهد المولد.