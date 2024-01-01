شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ثنائى المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثنائي مهند محمد، ومحمد عبد الناصر، للانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في معسكر المنتخب المفتوح، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ابتداء من الإثنين 1 يناير.

وينتظم ثنائي المقاولون في معسكر المنتخب بداية من الغد على أن ينتهي المعسكر المفتوح يوم الجمعة المقبل، بناء على برنامج الجهاز الفني للمنتخب.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.