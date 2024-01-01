شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: نفسي تكون سنة 2024 نصر المقاومة في فلسطين.. وبدون حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على توجيه رسالة دعم للأشقاء في فلسطين قبل نهاية عام 2023 ومع دخول العام الجديد 2024.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك منشورا بصورته التي يتضمن فيها مع غزة: " متعودتش احتفل بالسنة الجديدة ، لكن المرة دي نفسي وأتمنى امنية تحصل إن شاء الله .. نفسي تكون سنة خير وسعادة وسلام".

تابع: "نفسي تكون سنة نصر المقاومة في فلسطين .. اتمني تكون سنة بدون حروب بدون دموع بدون وجع قلب على أطفال في كل العالم العربي .. يا رب الخير، كل عام وانتم بخير".