شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: عديت بحاجات كتير فى 2023.. سنة سعيدة عليكم جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى شوبير لاعب الأهلي، على توجيه رسالة مع دخول العام الجديد 2024، عن المواقف التي تعرض لها خلال العام المنقضي 2023.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "أول صورة في 2023 في النمسا بعد عملية الغضروف وآخر صورة بعد التتويج بالسوبر في الإمارات اللى اتعلمته السنة دي كتير أوي 2023 عديت بحاجات من أهم سنين اللى عدت عليا الحمد لله ربنا كرمنا إننا نفرّح جمهورنا بالبطولات ولسه اللى جاي أكتر إن شاء الله".

وأضاف: "أكتر حاجة اتعلمتها إني مهما أنت تحسب سيب أمورك لربنا دايما ترتيب ربنا أجمل وشايلك الأحسن كل اللى عليك تجتهد وتحاول لأن ده وعد ربنا (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) سنة سعيدة عليكم جميعا".