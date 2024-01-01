شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: سنشعر بالاستقرار عند عودة الزمالك للبطولات.. وهذا موقفى من معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن الكل سيشعر بالاستقرار بمجرد فتح باب القيد ودعم الفريق والعودة إلى مسار البطولات من جديد، خاصة أن كرة القدم هي المتنفس الأول للجماهير.

وقال حازم إمام، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc، إن الأزمة التي حصلت له مع الصقر أحمد حسن في مباراة القمة كانت نرفزة ملعب، وكان متحمسا للغاية.

وأضاف أنه كان قلقا بعدها وعند انضمامه للمنتخب بعد الأزمة، لكنه وجد منه كل حب واحتضنه ودعمه بشدة في وجوده مع المنتخب.

وتابع: لو أن القيد ظل موقوفا فالأفضل استمرار معتمد جمال، ولكن لو تم فتح باب القيد فالأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي.