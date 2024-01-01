شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 12 تحديا أمام نجوم الاسكواش المصرى فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال الاسكواش المصري لخوض العديد من البطولات والتحديات في العام الجديد 2024، وبشكل خاص الثنائي، علي فرج ونور الشربيني، اللذين أنهيا عام 2023 على قمة التصنيف العالمي، بالإضافة إلى تتويجهما أيضاً بلقب بطولة العالم في المنافسات الفردية.

- بطولة العالم في الفترة بين 9-17 مايو

تعتبر أهم تحدي لنجوم الاسكواش، حيث تبحث نور الشربيني عن اللقب الثامن في تاريخها لتعادل الرقم القياسي في تاريخ البطولة والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، بينما يبحث علي فرج عن اللقب الخامس.

كما حددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش حتى الآن مواعيد 9 بطولات في العام الجديد جاءت كالتالي:

بطولة فلوريدا الذهبية من 9 إلى 14 يناير، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

بطولة جي بي مورجان البلاتينية من 17 إلى 25 يناير بمجموع جوائز 190 ألف دولار .

بطولة كارول ويمولر البرونزية من 25 إلى 29 يناير بمجموع جوائز 51 ألف دولار .

بطولة سينسيناتي الفضية من 31 يناير إلى 4 فبراير بمجموع جوائز 75 ألف دولار، وتقام فى نفس الفترة بطولة موتور سيتي Open الفضية للرجال بمجموع جوائز 80 ألف دولار.

بطولة دي إي سي الفضية للسيدات من 6 إلى 10 فبراير بمجموع جوائز 82 ألف دولار .

بطولة بطسبرج الفضية للرجال من 7 إلى 11 فبراير بمجموع جوائز 75 ألف دولار .

بطولة هيوستين الذهبية للرجال من 13 إلى 18 فبراير بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

بطولة اسكواش أون فاير البرونزية للرجال والسيدات من 14 إلى 18 فبراير بمجموع جوائز 51 ألف دولار .

بطولة ويندي سيتي البلاتينية للرجال والسيدات من 21 إلى 28 فبراير بمجموع جوائز 250 ألف دولار .