شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحدد برنامج التحضير لمواجهة شباب بلوزداد بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي في أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.