شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحدد برنامج التحضير لمواجهة شباب بلوزداد بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
ويجتمع الجهاز الفني للأهلي في أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.
ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وغادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح السبت الماضى متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر قرابة العشرة أيام، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية بسبب بطولة أمم أفريقيا.
وجاء سفر كولر بعد الاجتماع الذي عقده أمس مع مسئولو النادي الأهلى لمناقشة عدة تفاصيل وأمور فنية خاصة بالفريق، وهو الاجتماع الذي كان سبباً فى إلغاء فكرة سفر كولر من الإمارات إلى سويسرا بعد مشاركة المادر الأحمر في بطولة السوبر المصري.
وخلال اللقاء ناقش المجلس مع المدير الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على المستويين المحلي والقاري.
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