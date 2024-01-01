شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد أسماء المرشحين للرحيل انتظاراً لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، أسماء اللاعبين المسموح برحيلهم في انتقالات يناير، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتسلم إدارة النادي ولجنة الكرة هذا التقرير الذى سيقدمه معتمد جمال، لدراسته جيدًا قبل البت فى مصير هؤلاء اللاعبين والبحث عن بدلائهم فى المرحلة المقبلة، انتظارا لإنهاء أزمة إيقاف القيد والسماح للنادى بضم صفقات جديدة.

ودخل حسن زيكا، لاعب خط وسط الترسانة، حسابات مسئولى الزمالك تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل صغر سن اللاعب، واقتناع مسئولى الفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب وأرقامه داخل الملعب.

وجاء الاهتمام باللاعب خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، وفى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك، على أن يتم حسم الصفقات المطلوبة في الفريق بعد إنهائها رسميا، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبي جدد، وتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم خلال الفترة المقبلة.