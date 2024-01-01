شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر المصابين فى الأهلى بعد العودة للتدريبات وانتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اللاعبون المصابون فى الأهلي وهم "حسين الشحات وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو" للكشف الطبي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون فى الوقت الحالي، من أجل تحديد حالتهم الطبية وموقفهم من المشاركة فى التدريبات الجماعية برفقة باقي المجموعة أو الاستمرار فى خوض تدريبات تأهيلية.

وخاض الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو برنامجا تأهيليا خلال الفترة التي خاض فيها الأهلي مبارياته فى بطولتي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري للأبطال، واقتربا من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بينما يتحدد موقف الثنائي ياسر إبراهيم وحسين الشحات وفقا لنتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي بعد انتهاء فترة الراحة واستئناف التدريبات الجماعية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى 10 يناير، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من نفس الشهر لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.