شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول "بطل قصة المجد فى الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ 34 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الدولى التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى للنادى الأهلى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ34، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول فى كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.

لم تكن هتافات الجماهير الأهلاوية باسم "علي معلول" فقط للإشادة بمردوده الغزير في النهائي، لكنها كانت أيضا دليلا قويا على المكانة المرموقة التي يحظى بها اللاعب التونسي في الفريق، كواحد من الأسماء التي صنعت تاريخا كرويا ملهما ومسيرة ناصعة في نادي "القرن" الأفريقي.

إجمالاً.. خاض معلول مع الأهلى 272 مباراة بكل البطولات سجل 51 هدفًا وصنع 79 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 5 مرات، وعلى السوبر المصرى خمس مرات، وعلى كأس مصر 3 مرات والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

سطر علي معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 8 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم علي معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتمديد تعاقد معلول ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

علي معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020