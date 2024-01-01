شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عمر كمال يرفض عرض الزمالك وبيراميدز ويخطر فيوتشر بأن الأهلى حلم عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر أخطر ناديه برغبته فى اللعب للنادى الأهلى ورفض عرضاً من الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "عدلى القيعى رئيس شركة الكرة فى الأهلى عقد إجتماع مع وليد دعبس رئيس نادى مودرن فيوتشر وتم خلاله الاتفاق على كافة تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء وتتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة".

ويضيف شوبير: "وليد دعبس اجتمع مع عمر كمال عبد الواحد وأخطره بوجود عرض من الزمالك وبيراميدز لضمه فى يناير الجاري ولكن اللاعب رفض العرضين وأكد لرئيس ناديه أن الانضمام للأهلى حلم عمره الذى لن يتنازل عنه".

وتابع شوبير: "صلاح محسن كان يرفض الخروج فى صفقات تبادلية ولكن تراجع ووافق وأصبح العنصر الأساسى فى صفقة عمر كمال عبد الواحد مع لاعبان من شباب الأهلى سيختار فيوتشر لاعب من بينهم".

وأكمل شوبير: "كولر رفض رحيل خالد عبد الفتاح لفيوتشر ضمن الصفقة وتمسك بإستمراره، والأهلى عرض على فيوتشر انضمام محمود متولى ولكن فيوتشر رفض وأكد أنه لاعب هايل ولكنه يحتاج دعم مراكز أخري".

ويضيف شوبير: "الإعارات فى صفقة عمر كمال عبد الواحد من الأهلى لفيوتشر ستكون مدتها سنة ونصف ومفيهاش مقابل مادى".

وعن كولر علق شوبير: "كولر أخطر المقربين منه أنه يشعر بسعادة بالغة لتدريب الأهلى بفضل جمهوره العريض الذى كلما يسافر لأى دولة يجد كل الدعم منه، وأبدى أندهاشه من وجود جماهير عريضة للمارد الأحمر فى قطر والسعودية والإمارات مؤكداً أن الأهلى يختلف عن أى نادى قام بتدريبه بسبب هذه الجماهيرية".