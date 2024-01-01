شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الرابعة عشر بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، وادى دجلة مع الشمس و الاتحاد السكندرى مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الواى، بينما تأجل لقاء الصيد مع دلفى.

أما المجموعة الثانية، فتشهد لقاءات بين كلا من، الزهور مع سموحة و المقاولون مع 6 أكتوبر والزمالك مع سبورتنج وهليوبوليس مع الطيران.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.

وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير المقبل.