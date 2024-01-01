شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه موريتانيا اليوم فى ربع نهائى البطولة العربية لمنتخبات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباريات ربع نهائى منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة ، التى تقام بالقاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة منتخبات الجزائر والإمارات وتونس والصومال وليبيا والكويت ومصر وموريتانيا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الموريتانى فى السابعة والنصف مساء اليوم، بينما جاءت مواعيد باقى مباريات دور الثمانية بالبطولة كالتالي..

– منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

– منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الصومال في تمام الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة .

– منتخب ليبيا يلتقي مع نظيره منتخب الكويت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور قبل النهائي غدا الثلاثاء ، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016.