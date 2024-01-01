أحمد رفعت يرفض الراحة ويؤدى تدريبات بدنية استعداداً لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر، الحصول على راحة فى فترة التوقف الجارية، وأدى رفعت بعض التدريبات البدنية الانفرادية للحفاظ على لياقته، وذلك استعداداً لكأس الرابطة.



أحمد رفعت المصري



أحمد رفعت

ويستعد مودرن فيوتشر للمشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان ريكاردو فورموسينيو مدرب الفريق، قد منح اللاعبين راحة سلبية عقب انتهاء المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

في سياق آخر، اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله، ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.