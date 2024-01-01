شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية فى غياب الأهلى والزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت قرعة كأس الرابطة المحترفة للموسم الجديد، المقرر إقامتها خلال شهر ينايرالجاري، واعتذر فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقا.

وتم تقسيم الـ16 فريقا على أربع مجموعات، وأعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه. وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي: المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة. المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وتم الاستقرار على إقامة المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة.

وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري.

وتلعب المباريات أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير.