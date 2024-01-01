شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ دراسة تدعيمات يناير استعداداً للدوري وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة طلعت محرم، دراسة التدعيمات الشتوية التي يحتاجها الفريق فى يناير الجاري، استعداداً لتصحيح أوضاع الفريق فى مسابقة الدوري بعد النتائج المتراجعة فى البطولة، والتى كان آخرها الهزيمة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهة الجولة 11 من عمر المسابقة المحلية.

وتراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدوري بعد توقف رصيده عند 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

من ناحية أخرى، تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثنائي مهند محمد، ومحمد عبد الناصر، للانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في معسكر المنتخب المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ابتداء من اليوم الاثنين 1 يناير.

وينتظم ثنائي المقاولون في معسكر المنتخب بداية من اليوم على أن ينتهي المعسكر المفتوح يوم الجمعة المقبل بناء على برنامج الجهاز الفني للمنتخب.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة، وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .