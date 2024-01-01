مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته نهاية الأسبوع الجارى استعدادا لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، تدريباته نهاية الأسبوع الجاري، استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها المدرب البرتغالي للاعبين عقب انتهاء المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري التى أقيمت بالإمارات.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني فى كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة الاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

فى سياق آخر، اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله، ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.