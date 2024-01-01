شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف دفعة من مستحقات لاعبى الفريق نهاية الأسبوع الجارى، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات لخوض المباريات الودية.

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر صرف دفعة المستحقات للاعبين نهاية الأسبوع الجارى، لتحفيزهم قبل المواجهات المقبلة سواء على مستوى بطولة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجاري، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجاري، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير الجاري، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.

يذكر أن الزمالك نجح فى التأهل الى دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل السلبى مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات .

وصرف الزمالك مكافآت المباريات الأفريقية قبل مباراة ساجرادا بعدما تصدر الفريق قمة ترتيب مجموعته متفوقا على أبو سليم وساجرادا وسوار الغينى على الترتيب.