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اتحاد الهوكي يعلن قائمة المنتخب المشاركة فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:


قائمة منتخب الهوكى

ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير و أخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر .

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا  بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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