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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهوكي يعلن قائمة المنتخب المشاركة فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:
قائمة منتخب الهوكى
ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير و أخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر .
وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.
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