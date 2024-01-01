شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهوكي يعلن قائمة المنتخب المشاركة فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:



قائمة منتخب الهوكى

ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير و أخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر .

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.