الأهلي يحصل على مليون دولار من "كاف" ويترقب 700 ألف على قسطين

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القاهرة - سامية سيد - حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخرج الأهلي من نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي على يد صن داونز الجنوب أفريقي الذى توّج باللقب بعد ذلك على حساب الوداد المغربي.

وتبلغ مكافأة الأهلي بعد الخروج من نصف النهائي الدوري الأفريقي مليون و700 ألف دولار حصل منها النادى على مليون دولار منذ أيام، وسيحصل على الـ700 ألف دولار المُتبقية على قسطين الأول فى فبراير المقبل والثاني فى يونيو.

الأهلي أنهى عام 2023 بنتائج رائعة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر الخميس الماضي فى نهائي البطولة بالإمارات، بعدما سبق حصد برونزية مونديال الأندية قبلها بأيام فى السعودية.