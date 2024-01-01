شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببطولة منطقة القاهرة لتنس الطاولة سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.
قدم سيدات تنس طاولة عروضا قوية، حيث حقق الفريق الفوز على فرق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة 3-0 في المباريات الأربعة.
بهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.
ومثل الفريق كل من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.
ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.
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