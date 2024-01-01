شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببطولة منطقة القاهرة لتنس الطاولة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

قدم سيدات تنس طاولة عروضا قوية، حيث حقق الفريق الفوز على فرق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة 3-0 في المباريات الأربعة.

بهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.

ومثل الفريق كل من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.

‏‎ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.