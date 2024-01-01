شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتوجه إلى أسوان اليوم لخوض لقاء تماسيح النيل فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
وفضل عمرو أنور المدير الفني لطنطا إقامة مران الفريق علي ملعب النادي في الثانية ظهرا، ثم التوجة إلى أسوان فى الرابعة عصرا بعد تناول وجبة الغداء.
ويتخلف عن السفر مع طنطا بداعى الإصابة رباعي الفريق حسام غالي ، محمد حسام ، شريف مجدي، محمد جمال ميدو.
ويلتقي طنطا مع أسوان الأربعاء المقبل على ملعب الأخير في الثانية والنصف عصرا، وسيتم نقل اللقاء على الهواء عبر قنوات أون تايم سبورت.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دورى المحترفين غدا، الثلاثاء، بـ5 مواجهات قوية، ثم تستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بـ5 لقاءات أخرى.مباريات الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين
الثلاثاء
جمهورية شبين مع بتروجت
القناة مع راية
دكرنس مع النجوم
حرس الحدود مع بروكسى
المصرية للاتصالات مع السكة الحديدالأربعاء
بترول أسيوط مع مصر المقاصة
غزل المحلة مع النصر للتعدين
أسوان مع طنطا
مكادى مع وادى دجلة
لافيينا مع أبو قير للأسمدة
جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات الجولة الـ15..
1 بتروجت 32 نقطة
2 حرس الحدود 28 نقطة
3 وادى دجلة 25 نقطة
4 غزل المحلة 24 نقطة
5 القناة 23 نقطة
6 بترول أسيوط 23 نقطة
7 لافيينا 23 نقطة
8 راية 22 نقطة
9 السكة الحديد 21 نقطة
10 بروكسى 20 نقطة
11 طنطا 19 نقطة
12 أسوان 18 نقطة
13 الاتصالات 17 نقطة
14 أبو قير للأسمدة 16 نقطة
15 دكرنس 16 نقطة
16 مكادى 12 نقطة
17 النجوم 12 نقاط
18 جمهورية شبين 10 نقاط
19مصر المقاصة 9 نقاط
20 النصر للتعدين 4 نقاط
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