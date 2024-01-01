شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتوجه إلى أسوان اليوم لخوض لقاء تماسيح النيل فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجة الفريق الأول بنادي طنطا الرياضي، اليوم الاثنين، إلى مدينة أسوان للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أبناء زهرة الجنوب فى دوري المحترفين لكرة القدم.

وفضل عمرو أنور المدير الفني لطنطا إقامة مران الفريق علي ملعب النادي في الثانية ظهرا، ثم التوجة إلى أسوان فى الرابعة عصرا بعد تناول وجبة الغداء.

ويتخلف عن السفر مع طنطا بداعى الإصابة رباعي الفريق حسام غالي ، محمد حسام ، شريف مجدي، محمد جمال ميدو.

ويلتقي طنطا مع أسوان الأربعاء المقبل على ملعب الأخير في الثانية والنصف عصرا، وسيتم نقل اللقاء على الهواء عبر قنوات أون تايم سبورت.