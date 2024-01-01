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منتخب الشباب يخوض مرانه باستاد القاهرة.. وتقسيمة بين اللاعبين

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القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى على هامش المعسكر الذى انطلق اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبل.

بدأ المران بتدريبات بدنية للاعبين، ثم تدريبات على بعض الجمل الفنية والخططية واختتم بتقسيمة بين اللاعبين، ويواصل المنتخب تدريباته غدا الثلاثاء على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى.

واختتم معسكر منتخب مصر للشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، الاثنين الماضى، بمباراة بين اللاعبين أقيمت على شوطين، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة.

 

وحرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر لمتابعتهم وتقييمهم عن قرب.

 

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مران منتخب الشباب 

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جانب من مران اليوم 

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جهاز منتخب الشباب 

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الجهاز الطبى لمنتخب الشباب يتابع لاعب الزمالك حسن أبو المعاطى

 

 

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-لاعبو المنتخب 

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منتخب الشباب 

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منتخب الشباب 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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